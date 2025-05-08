Росія скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці, поранено 12 людей – фото
Росія вдарила фугасною авіабомбою по житловому багатоповерховому будинку у Костянтинівці Донецької області. Поранення отримали 12 людей, ще одну жінку шукають під завалами. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Атака сталася 7 травня 2025 року о 22:50. Для удару російські війська використали ФАБ-250 з модулем планерування і корекції.
Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків й жінку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої і переохолодження.
Ще восьмеро цивільних дістали легких тілесних ушкоджень. Їх деблокували рятувальники. Потерпілим надано медичну допомогу.
Під завалами шукають ще одну жінку, яка, ймовірно, перебувала у будинку під час удару.
Внаслідок атаки у населеному пункті пошкоджено три багатоквартирні будинки та магазин.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- З 6 на 7 травня Росія вдарила по Україні п'ятьма балістичними ракетами та понад 180 дронами. Загинули двоє людей.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Київська, Житомирська, Запорізька та Донецька області.