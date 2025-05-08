Росія скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці, поранено 12 людей – фото

Ще одна жінка, ймовірно, перебуває під завалами

Наслідки удару по Костянтинівці (Фото: Офіс генерального прокурора)

Росія вдарила фугасною авіабомбою по житловому багатоповерховому будинку у Костянтинівці Донецької області. Поранення отримали 12 людей, ще одну жінку шукають під завалами. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Атака сталася 7 травня 2025 року о 22:50. Для удару російські війська використали ФАБ-250 з модулем планерування і корекції.

Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків й жінку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої і переохолодження.

Ще восьмеро цивільних дістали легких тілесних ушкоджень. Їх деблокували рятувальники. Потерпілим надано медичну допомогу.

Під завалами шукають ще одну жінку, яка, ймовірно, перебувала у будинку під час удару.

Внаслідок атаки у населеному пункті пошкоджено три багатоквартирні будинки та магазин.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Фото: Офіс генерального прокурора