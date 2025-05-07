Росія вдарила по Україні п'ятьма балістичними ракетами та понад 180 дронами – фото наслідків

Ворог розпочав атаку ввечері 6 травня і вона тривала до обіду 7 травня. З п’яти випущених ракет вдалося збити дві

Наслідки атаки по Україні 7 березня (Фото: ДСНС)

Сили протиповітряної оборони збили дві балістичні ракети та 81 дрон, які Росія випустила по Україні з вечора 6 травня. Про це повідомили Повітряні сили України.

З 20:30 6 травня по 13:30 7 травня Росія атакувала Україну п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер"-М/KN-23 з напрямків: Курськ, Таганрог, Брянськ. Також ворог у кілька хвиль випустив 187 дронів з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у Криму.

Станом на 14:30 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер"-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed та інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 64 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Київська, Житомирська, Запорізька та Донецька області.

Внаслідок атаки по Києву дві особи загинули, ще вісім постраждали, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Президент Володимир Зеленський зазначив, що столицю атакували двічі: спочатку балістикою, а потім дронами. Двоє загиблих – це мати та син, серед постраждалих четверо дітей.

Фото: ДСНС

Фото: КМВА

Фото: ДСНС

В Запоріжжі, за даними голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, пошкоджено 46 приватних та 16 багатоквартирних будинків, один зруйновано. У двох приватних будинках відсутнє водо-, електро- та газопостачання.

Постраждали чотири особи: чоловіки 35 та 49 років перебувають у лікарні, ще двоє постраждалих проходять амбулаторне лікування.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

У Сумській ОВА повідомили, що внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загинули мирні жителі: троє людей в Сумській громаді, серед них одна дитина, та одна людина в Білопільській громаді.

У Житомирській області через атаку "шахедів" постраждав приватний сектор в Житомирському районі. Спалахнула господарча будівля, вибуховою хвилею та осколками пошкодило житлові будинки, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

За даними ДСНС у Донецькій області ворог атакував цивільну інфраструктуру – палали будинки, храми та підприємства.

Обстріли охопили Родинське, Олексієво-Дружківку – там двоє поранених, Костянтинівку – троє поранених, Добропілля та Слов’янськ. Пошкоджені десятки будівель, гаражі, підприємства, адмінбудівлі, храм. Загальна площа пожеж – понад 500 кв. м.