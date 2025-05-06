Росія атакувала Запоріжжя. У місті пожежі, під завалами можуть бути люди
Росія ввечері 6 травня атакувала Запоріжжя. В місті пожежа та зруйновані житлові будівлі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
О 20:20 в регіоні було оголошено загрозу ударів балістичними ракетами, а о 21:10 – загрозу ударних безпілотників. Журналіст LIGA.net у місті повідомив про серію потужних вибухів і звуки роботи протиповітряної оборони. Роботу ППО підтвердив голова ОВА.
За словами Федорова, під завалами понівечених будівель можуть перебувати люди. Також в одному з районів Запоріжжя сталася пожежа.
"Попередньо, росіяни атакували обʼєкт інфраструктури", – зазначив голова ОВА.
На місця влучань прямують екстрені служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
ДОПОВНЕНО О 23:30. За даними Федорова, по місту було нанесено щонайменше 13 ударів. Є пошкодження у різних районах міста, сталося кілька займань.
Зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей.
ДОПОВНЕНО 00:00 7 травня. Федоров повідомив, що надзвичайники дістали з-під завалів чоловіка. Наразі йому надається вся невідкладна допомога медиків.
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