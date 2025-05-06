Росіяни атакували Черкаси дронами: поранено чоловіка

Глава ОВА Табурець повідомив, що уранці 6 травня у межах області було збито 10 ворожих БпЛА

Наслідки удару російського дрона по Черкасах (Фото: Ігор Табурець/Facebook)

Російські окупаційні війська 6 травня атакували ударними безпілотниками Черкаси, унаслідок чого постраждав чоловік. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Об 11:46 очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що у межах області було збито 10 російських дронів.

"Унаслідок падіння ударного дрона в обласному центрі маємо травмованого. Чоловік у тяжкому стані госпіталізований до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу", – написав чиновник.

За попередніми даними, унаслідок обстрілу також пошкоджено вікна приватного підприємства та магазину.