Росіяни атакували Черкаси дронами: поранено чоловіка
Російські окупаційні війська 6 травня атакували ударними безпілотниками Черкаси, унаслідок чого постраждав чоловік. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Об 11:46 очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що у межах області було збито 10 російських дронів.
"Унаслідок падіння ударного дрона в обласному центрі маємо травмованого. Чоловік у тяжкому стані госпіталізований до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу", – написав чиновник.
За попередніми даними, унаслідок обстрілу також пошкоджено вікна приватного підприємства та магазину.
- Увечері 5 травня РФ атакувала дронами Одесу, внаслідок чого загинула людина.
- Уранці 6 травня Росія атакувала Харків понад дві години. Загалом було зафіксовано 20 влучань російських "шахедів" у чотирьох районах міста по восьми локаціях. Відомо про чотирьох поранених. Є інформація про займання на ринку "Барабашово".
- Цього ж ранку ворог вдарив по Синельниківщині у Дніпропетровській області, унаслідок чого загинув чоловік.