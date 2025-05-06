Росія зранку атакувала Синельниківщину – постраждав чоловік

Наслідки атаки РФ (Фото: Дніпропетровська ОВА)

У ніч на 6 травня російська армія здійснила серію атак по Дніпропетровській області. Через удар по Іларіонівській громаді постраждав чоловік. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Пораненого чоловіка наразі госпіталізували. Стан – важкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Під обстріл також потрапили Мирівська, Марганецька, Новопавлівська громади.

Наслідки атаки РФ (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Наслідки атаки РФ (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Ворог обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району артилерією. Вранці вдарив по Марганецькій громаді з безпілотника. Минулося без жертв і постраждалих.

Водночас, за оновленими даними, ввечері 5 травня у Нікополі через атаку FPV-дроном пошкоджено ще два приватні будинки.

Також у нічний час противник завдав ударів КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок цього постраждала інфраструктура. Люди не постраждали.