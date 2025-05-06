Росія зранку атакувала Синельниківщину – постраждав чоловік
У ніч на 6 травня російська армія здійснила серію атак по Дніпропетровській області. Через удар по Іларіонівській громаді постраждав чоловік. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Пораненого чоловіка наразі госпіталізували. Стан – важкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу.
Під обстріл також потрапили Мирівська, Марганецька, Новопавлівська громади.
Ворог обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району артилерією. Вранці вдарив по Марганецькій громаді з безпілотника. Минулося без жертв і постраждалих.
Водночас, за оновленими даними, ввечері 5 травня у Нікополі через атаку FPV-дроном пошкоджено ще два приватні будинки.
Також у нічний час противник завдав ударів КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок цього постраждала інфраструктура. Люди не постраждали.
- У ніч проти 5 травня 2025 року росіяни здійснили комбіновану атаку на місто Конотоп у Сумській області. Окупанти з інтервалом били дронами й балістичними ракетами навмисно, аби завдати більше шкоди та вбити рятувальників і медиків.
- Загалом у ніч проти понеділка загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами та 116 дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 42 БпЛА, постраждали дві області.
- Ввечері 5 травня РФ атакувала дронами Одесу, унаслідок чого загинула людина.