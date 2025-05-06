Россия утром атаковала Синельниковский район – пострадал мужчина
В ночь на 6 мая российская армия совершила серию атак по Днепропетровской области. Из-за удара по Илларионовской общине пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Раненого мужчину госпитализировали. Состояние – тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Под обстрел также попали Мировская, Марганецкая, Новопавловская общины.
Враг обстрелял Мировскую общину Никопольского района артиллерией. Утром ударил по Марганецкой общине из беспилотника. Обошлось без жертв и пострадавших.
В то же время, по обновленным данным, вечером 5 мая в Никополе из-за атаки FPV-дроном повреждены еще два частных дома.
Также в ночное время противник нанес удары КАБами по Новопавловской общине Синельниковского района. В результате пострадала инфраструктура. Люди не пострадали.
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