Россия утром атаковала Синельниковский район – пострадал мужчина

Последствия атаки РФ (Фото: Днепропетровская ОВА)

В ночь на 6 мая российская армия совершила серию атак по Днепропетровской области. Из-за удара по Илларионовской общине пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Раненого мужчину госпитализировали. Состояние – тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Под обстрел также попали Мировская, Марганецкая, Новопавловская общины.

Последствия атаки РФ (Фото: Днепропетровская ОВА)

Последствия атаки РФ (Фото: Днепропетровская ОВА)

Враг обстрелял Мировскую общину Никопольского района артиллерией. Утром ударил по Марганецкой общине из беспилотника. Обошлось без жертв и пострадавших.

В то же время, по обновленным данным, вечером 5 мая в Никополе из-за атаки FPV-дроном повреждены еще два частных дома.

Также в ночное время противник нанес удары КАБами по Новопавловской общине Синельниковского района. В результате пострадала инфраструктура. Люди не пострадали.