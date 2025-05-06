Россияне атаковали Одесскую область дронами – есть жертва
Иллюстративное фото: Pacific Press

Вечером 5 мая захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками – погиб человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

Из-за удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома.

В некоторых местах вспыхнули пожары – их ликвидируют спасатели, отметил Кипер.

В одном из домов было обнаружено тело погибшего человека. Уточняются дополнительные данные о пострадавших.

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась около часа с 21:37. Во время нее в областном центре были слышны громкие взрывы, сообщал корреспондент LIGA.net.

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