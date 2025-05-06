Россияне атаковали Одесскую область дронами – есть жертва
Вечером 5 мая захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками – погиб человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.
Из-за удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома.
В некоторых местах вспыхнули пожары – их ликвидируют спасатели, отметил Кипер.
В одном из домов было обнаружено тело погибшего человека. Уточняются дополнительные данные о пострадавших.
Воздушная тревога в Одесской области продолжалась около часа с 21:37. Во время нее в областном центре были слышны громкие взрывы, сообщал корреспондент LIGA.net.
В ночь на 5 мая россияне совершили комбинированную атаку на город Конотоп в Сумской области. Оккупанты с интервалом били дронами и баллистическими ракетами намеренно, чтобы нанести больше вреда и убить спасателей и медиков.
- Всего в ночь на понедельник захватчики атаковали Украину двумя баллистическими ракетами и 116 дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 42 БПЛА, пострадали две области.
В Сумской области жителей городов Белополье и Ворожба призвали срочно эвакуироваться – оккупанты массированно атакуют населенные пункты, есть жертвы и пострадавшие.
В воскресенье 4 и понедельник 5 мая россияне продолжили обстреливать Донецкую область – погибли шесть человек, восемь получили ранения.