Россияне убили шестерых, ранили восемь человек в Донецкой области

В поселке, далеком от линии фронта, пострадали дети возрастом два и 10 лет, а также их мать

Фото: Донецкая областная прокуратура

В воскресенье 4 и понедельник 5 мая россияне продолжили обстреливать Донецкую область – погибли шесть человек, восемь получили ранения. Об этом сообщили глава обладминистрации Вадим Филашкин и областная прокуратура.

4 мая в селе Троянда Покровской общины погибли четыре человека в возрасте от 47 до 68 лет, в Мирнограде жертвой ударов оккупантов стал 40-летний житель города.

За 5 мая оккупанты убили одного человека в поселке Новоэкономическое Гродовской общины.

В 11:45 захватчики ударили FPV-дроном по автомобилю в Мирнограде – трое гражданских в возрасте 20, 24 и 25 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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Уже в 13:00 оккупанты нанесли повторный удар по городу – беспилотник попал по мотоциклу с двумя людьми. 60-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом, мужчина в возрасте 63 лет получил осколочные ранения.

Впоследствии россияне ударили по многоквартирному дому в поселке Новодонецкое Краматорского района. В доме осколочные ранения и открытый перелом получили мать 37 лет и ее 2-летняя дочь, а игравший во дворе 10-летний сын потерпевшей получил острую реакцию на стресс. Медики оценивают состояние женщины как средней тяжести. Правоохранители устанавливают тип вооружения, которым был нанесен удар.

"В очередной раз призываю всех гражданских, а особенно родителей с детьми: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" – подытожил Филашкин.

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: областная прокуратура

Троянда, Мирноград и Новоэкономическое – населенные пункты на Донецком направлении. Расстояние от Мирнограда до линии фронта составляет около 2 километров, от остальных – примерно 5 км.

Троянда, Мирноград и Новоэкономическое (Карта: Deepstate)

Новодонецкое – поселок на западе области, расстояние от него до линии фронта составляет ~40 км.

Карта: Deepstate

Новодонецкое (белая отметка, обведенная красным) и Покровское направление (красный прямоугольник) на карте Deepstate