Росіяни вбили шістьох, поранили вісім людей у Донецькій області

У селищі, далекому від лінії фронту, постраждали діти віком два й 10 років та їхня мати

Фото: Донецька обласна прокуратура

У неділю 4 та понеділок 5 травня росіяни продовжили обстрілювати Донеччину – загинуло шестеро людей, восьмеро отримали поранення. Про це повідомили голова обладміністрації Вадим Філашкін та обласна прокуратура.

4 травня у селі Троянда Покровської громади загинули четверо людей віком від 47 до 68 років, у Мирнограді жертвою ударів окупантів став 40-річний житель міста.

За 5 травня окупанти вбили одну людину у селищі Новоекономічне Гродівської громади.

Об 11:45 загарбники вдарили FPV-дроном по автомобілю у Мирнограді – троє цивільних віком 20, 24 і 25 років отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

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Уже о 13:00 окупанти завдали повторного удару по місту – безпілотник поцілив по мотоциклу з двома людьми. 60-річна жінка отримала черепно-мозкову травму, струс головного мозку і перелом, чоловік віком 63 роки дістав осколкові поранення.

Згодом росіяни вдарили по багатоквартирному будинку у селищі Новодонецьке Краматорського району. У помешканні осколкові поранення та відкритий перелом зазнали мати 37 років та її 2-річна донька, а 10-річний син потерпілої, який грався на подвір'ї, отримав гостру реакцію на стрес. Медики оцінюють стан жінки як середньої тяжкості. Правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким було завдано удар.

"Укотре закликаю всіх цивільних, а особливо батьків із дітьми: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтеся до більш безпечних регіонів України!" – підсумував Філашкін.

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Фото: обласна прокуратура

Троянда, Мирноград і Новоекономічне – населені пункти на Донецькому напрямку. Відстань від Мирнограда до лінії фронту становить близько 2 кілометрів, від інших – приблизно 5 км.

Троянда, Мирноград та Новоекономічне (Мапа: Deepstate)

Новодонецьке – селище на заході області, відстань від нього до лінії фронту становить ~40 км.

Мапа: Deepstate

Новодонецьке (біла позначка, обведена червоним) та Покровський напрямок (червоний прямокутник) на мапі Deepstate