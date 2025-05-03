Окупанти вдарили по Донеччині – двоє загиблих, є постраждалий
Росіяни завдали ударів по Донеччині – щонайменше дві людини загинули, одна особа поранена. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.
Загарбники вбили 56-річного чоловіка та пошкодили шість приватних будинків у місті Мирноград. У селі Комар загинув 69-річний місцевий мешканець.
Через удар РФ одна людина отримала поранення, пошкоджено численні будинки у Костянтинівці, зазначив Філашкін.
Посадовець закликав жителів своєчасно евакуюватися.
Відстань від Комара до лінії фронту становить близько 6 км, від околиць Мирнограда – приблизно 2 км, від Костянтинівки – 11 км.
Увечері в п’ятницю, 2 травня, росіяни атакували Харків десятками ударних безпілотників, унаслідок атаки постраждали майже п’ять десятків людей. Загарбники використовували дрони з термобаричними бойовими частинами.
Загалом у ніч проти 3 травня окупанти атакували Україну балістичними ракетами та майже двома сотнями безпілотників, наслідки на землі є у чотирьох областях.
- Росіяни вчергове атакували безпілотником людей у центральній частині Херсона. За попередніми даними, є загиблий та двоє постраждалих.