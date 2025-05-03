Окупанти вдарили по Донеччині – двоє загиблих, є постраждалий

РФ атакувала три населені пункти в області

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни завдали ударів по Донеччині – щонайменше дві людини загинули, одна особа поранена. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.

Загарбники вбили 56-річного чоловіка та пошкодили шість приватних будинків у місті Мирноград. У селі Комар загинув 69-річний місцевий мешканець.

Через удар РФ одна людина отримала поранення, пошкоджено численні будинки у Костянтинівці, зазначив Філашкін.

Посадовець закликав жителів своєчасно евакуюватися.

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Відстань від Комара до лінії фронту становить близько 6 км, від околиць Мирнограда – приблизно 2 км, від Костянтинівки – 11 км.

Мапа: Deepstate