Оккупанты ударили по Донецкой области – двое погибших, есть пострадавший

РФ атаковала три населенных пункта в области

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне нанесли удары по Донецкой области – по меньшей мере два человека погибли, один ранен. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

Захватчики убили 56-летнего мужчину и повредили шесть частных домов в городе Мирноград. В селе Комар погиб 69-летний местный житель.

Из-за удара РФ один человек получил ранения, повреждены многочисленные дома в Константиновке, отметил Филашкин.

Чиновник призвал жителей своевременно эвакуироваться.

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Расстояние от Комара до линии фронта составляет около 6 км, от окрестностей Мирнограда – примерно 2 км, от Константиновки – 11 км.

Карта: Deepstate