Оккупанты ударили по Донецкой области – двое погибших, есть пострадавший
Россияне нанесли удары по Донецкой области – по меньшей мере два человека погибли, один ранен. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.
Захватчики убили 56-летнего мужчину и повредили шесть частных домов в городе Мирноград. В селе Комар погиб 69-летний местный житель.
Из-за удара РФ один человек получил ранения, повреждены многочисленные дома в Константиновке, отметил Филашкин.
Чиновник призвал жителей своевременно эвакуироваться.
Расстояние от Комара до линии фронта составляет около 6 км, от окрестностей Мирнограда – примерно 2 км, от Константиновки – 11 км.
Вечером в пятницу, 2 мая, россияне атаковали Харьков десятками ударных беспилотников, в результате атаки пострадали почти пять десятков человек. Захватчики использовали дроны с термобарическими боевыми частями.
Всего в ночь на 3 мая оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и почти двумя сотнями беспилотников, последствия на земле есть в четырех областях.
- Россияне в очередной раз атаковали беспилотником людей в центральной части Херсона. По предварительным данным, есть погибший и двое пострадавших.