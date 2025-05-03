Россия била по Харькову дронами с термобарической боевой частью
Во время атаки на Харьков в ночь на 3 мая оккупанты использовали беспилотники с термобарическими боевыми частями. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что приводит к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения.
В прокуратуре подчеркнули, что использование дронов с термобарическими боевыми частями особенно опасно и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права.
В ночь на 3 мая оккупанты в очередной раз массированно атаковали Харьков ударными БпЛА. По состоянию на утро известно о 51 пострадавшем человеке.
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