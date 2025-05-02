Россияне массированно ударили по Купянску – погиб человек

Под завалами может находиться еще один человек

Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне совершили массированную авиаатаку по Купянску в Харьковской области – есть погибший, сообщила областная прокуратура.

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По данным следствия, 2 мая ориентировочно с 16:20 до 16:40 оккупанты нанесли серию авиационных ударов по Купянску.

Тело погибшего мужчины было деблокировано из-под завалов одного из домов. Предварительно, под руинами находится еще один человек, поисково-спасательные работы проводят согласно учету ситуации с безопасностью.

В городе поврежден ряд домовладений и хозяйственных построек.

Правоохранители изъяли обломки боеприпаса с места, где погиб человек. По предварительным данным, захватчики применили управляемую авиабомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Начато расследование по факту российских военных преступлений. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

СПРАВКА. УМПК увеличивает дальность применения авиабомб на десятки километров. Боевая часть ФАБ-1500 составляет 675 кг. УМПК увеличивает дальность применения авиабомб на десятки километров. Боевая часть ФАБ-1500 составляет 675 кг.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

С вечера 1 мая и в ночь на 2-е россияне запустили по Украине 150 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов. Есть последствия в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской области.

Подвергся массированной дроновой атаке локомотиворемонтный завод Укрзалізниці в Запорожье. Всего в результате массированной дроновой атаки РФ в Запорожье по состоянию на утро 2 мая известно о 29 пострадавших. Повреждены также гражданский объект, многоэтажки и университет.