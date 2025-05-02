Россияне массированно ударили по Купянску – погиб человек
Россияне совершили массированную авиаатаку по Купянску в Харьковской области – есть погибший, сообщила областная прокуратура.
По данным следствия, 2 мая ориентировочно с 16:20 до 16:40 оккупанты нанесли серию авиационных ударов по Купянску.
Тело погибшего мужчины было деблокировано из-под завалов одного из домов. Предварительно, под руинами находится еще один человек, поисково-спасательные работы проводят согласно учету ситуации с безопасностью.
В городе поврежден ряд домовладений и хозяйственных построек.
Правоохранители изъяли обломки боеприпаса с места, где погиб человек. По предварительным данным, захватчики применили управляемую авиабомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Начато расследование по факту российских военных преступлений. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
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