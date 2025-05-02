Росіяни масовано вдарили по Куп'янську – загинула людина

Під завалами може перебувати ще одна особа

Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни здійснили масовану авіаатаку по Куп'янську на Харківщині – є загиблий, повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, 2 травня орієнтовно з 16:20 до 16:40 окупанти завдали серії авіаційних ударів по Куп'янську.

Тіло загиблого чоловіка було деблоковано з-під завалів одного з будинків. Попередньо, під руїнами перебуває ще один чоловік, пошуково-рятувальні роботи проводять згідно з врахуванням безпекової ситуації.

У місті пошкоджено низку домоволодінь та господарчих споруд.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу з місця, де загинула людина. За попередніми даними, загарбники застосували керовану авіабомбу ФАБ-1500 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК).

Розпочато розслідування за фактом російських воєнних злочинів. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

ДОВІДКА. УМПК збільшує дальність застосування авіабомб на десятки кілометрів. Бойова частина ФАБ-1500 становить 675 кілограмів. УМПК збільшує дальність застосування авіабомб на десятки кілометрів. Бойова частина ФАБ-1500 становить 675 кілограмів.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

З вечора 1 травня і в ніч проти 2-го росіяни запустили по Україні 150 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів. Є наслідки на Донеччині, Дніпропетровщині та в Запоріжжі.

Зазнав масованої дронової атаки локомотиворемонтний завод Укрзалізниці у Запоріжжі. Загалом внаслідок масованої дронової атаки РФ на Запоріжжі станом на ранок 2 травня відомо про 29 постраждалих. Пошкоджено також цивільний об'єкт, багатоповерхівки та університет.