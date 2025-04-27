Через російські обстріли у Покровську щонайменше сім цивільних поховані у дворах

Правоохоронці фіксують дані про ці смерті, щоб потім розпочати розслідування за фактом загибелі людини

Ілюстративне фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин

У Покровську Донецької області поліціянти зафіксували щонайменше сім могил місцевих жителів, які через російські обстріли були поховані у дворах, а не на кладовищах. Про це повідомив начальник відділу організації евакуаційних заходів поліції області Геннадій Юдін у коментарі Суспільному.

Правоохоронці фіксують дані про ці смерті, щоб потім розпочати розслідування за фактом загибелі людини, пояснив посадовець.

Юдін зауважив, що через постійні удари окупантів, мешканці міста не мають можливості дістатися до кладовищ та повідомити поліцію або місцеву владу про смерть близьких, родичів або сусідів.

Поховання у дворах відбуваються в основному в районах, віддалених від кладовищ (мікрорайон Південний Шахтарський, Сонячний, Лазурний) – там зафіксовано сім місць поховання, розповів поліціянт.

Евакуаційні загони, коли приїжджають до міста, фіксують нові поховання – записують дані людини, роблять геомітку, опитують сусідів про причини смерті (природні чи від обстрілу РФ), зазначив чиновник.

"Потім передаємо нашому слідчому відділенню, який фіксує це в Єдиному реєстрі досудових розслідувань і проводить розслідування", – пояснив Юдін.

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Він додав, що у Покровську є лікар-терапевт, котрий може видати довідку про смерть, проте люди з віддалених районів не повідомляють медику про такі факти: "Ми кажемо їм, коли приїжджаємо в місто, щоб вони зверталися до лікаря-терапевта, до поліції, до місцевої влади і повідомляли їм про ці випадки".

Посадовець зауважив, що ситуація у Покровську не унікальна: поліціянт працював у нині окупованій Авдіївці, яку росіяни руйнували обстрілами, й загиблих у місті також ховали просто на подвір’ях, або ж тіла лишались під завалами, бо їх не могли дістати.

"Кожного дня Покровськ змінюється кардинально. Заїжджаєш у місто — бачиш нові влучання, згорілі будинки, і буквально вчора [25 квітня] ми були у місті. І на тій локації, де забирали перед цим людей [15 квітня під час евакуації 20 жителів] побачили будинок, який повністю зруйнований, посипались із дев'ятого по перший поверх перекриття, і, на жаль, там загинув місцевий мешканець, якого поховали біля цього будинку, в ялинках", – розповів Юдін.