Из-за российских обстрелов в Покровске минимум семь гражданских похоронены во дворах

Правоохранители фиксируют данные об этих смертях, чтобы затем начать расследование по факту гибели человека

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В Покровске Донецкой области полицейские зафиксировали по меньшей мере семь могил местных жителей, которые из-за российских обстрелов были захоронены во дворах, а не на кладбищах. Об этом сообщил начальник отдела организации эвакуационных мер полиции области Геннадий Юдин в комментарии Суспильному.

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Правоохранители фиксируют данные об этих смертях, чтобы затем начать расследование по факту гибели человека, пояснил чиновник.

Юдин отметил, что из-за постоянных ударов оккупантов, жители города не имеют возможности добраться до кладбищ и сообщить полиции или местным властям о смерти близких, родственников или соседей.

Захоронения во дворах проходят в основном в районах, удаленных от кладбищ (микрорайон Южный Шахтерский, Солнечный, Лазурный) – там зафиксировано семь мест погребения, рассказал полицейский.

Эвакуационные отряды, когда приезжают в город, фиксируют новые захоронения – записывают данные человека, делают геометку, опрашивают соседей о причинах смерти (естественных или от обстрелов РФ), отметил чиновник.

"Потом передаем нашему следственному отделению, которое фиксирует это в Едином реестре досудебных расследований и проводит расследование", – пояснил Юдин.

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Он добавил, что в Покровске есть врач-терапевт, который может выдать справку о смерти, однако люди из отдаленных районов не сообщают медику о таких фактах: "Мы говорим им, когда приезжаем в город, чтобы они обращались к врачу-терапевту, в полицию, к местным властям и сообщали им об этих случаях".

Чиновник отметил, что ситуация в Покровске не уникальна: полицейский работал в ныне оккупированной Авдеевке, которую россияне разрушали обстрелами, и погибших в городе также хоронили прямо во дворах, или тела оставались под завалами, потому что их не могли достать.

"Каждый день Покровск меняется кардинально. Заезжаешь в город – видишь новые попадания, сгоревшие дома, и буквально вчера [25 апреля] мы были в городе. И на той локации, где забирали перед этим людей [15 апреля во время эвакуации 20 жителей] увидели дом, который полностью разрушен, посыпались с девятого по первый этаж перекрытия, и, к сожалению, там погиб местный житель, которого похоронили возле этого дома, в елках", – рассказал Юдин.