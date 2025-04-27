Из-за российских обстрелов в Покровске минимум семь гражданских похоронены во дворах
В Покровске Донецкой области полицейские зафиксировали по меньшей мере семь могил местных жителей, которые из-за российских обстрелов были захоронены во дворах, а не на кладбищах. Об этом сообщил начальник отдела организации эвакуационных мер полиции области Геннадий Юдин в комментарии Суспильному.
Правоохранители фиксируют данные об этих смертях, чтобы затем начать расследование по факту гибели человека, пояснил чиновник.
Юдин отметил, что из-за постоянных ударов оккупантов, жители города не имеют возможности добраться до кладбищ и сообщить полиции или местным властям о смерти близких, родственников или соседей.
Захоронения во дворах проходят в основном в районах, удаленных от кладбищ (микрорайон Южный Шахтерский, Солнечный, Лазурный) – там зафиксировано семь мест погребения, рассказал полицейский.
Эвакуационные отряды, когда приезжают в город, фиксируют новые захоронения – записывают данные человека, делают геометку, опрашивают соседей о причинах смерти (естественных или от обстрелов РФ), отметил чиновник.
"Потом передаем нашему следственному отделению, которое фиксирует это в Едином реестре досудебных расследований и проводит расследование", – пояснил Юдин.
Он добавил, что в Покровске есть врач-терапевт, который может выдать справку о смерти, однако люди из отдаленных районов не сообщают медику о таких фактах: "Мы говорим им, когда приезжаем в город, чтобы они обращались к врачу-терапевту, в полицию, к местным властям и сообщали им об этих случаях".
Чиновник отметил, что ситуация в Покровске не уникальна: полицейский работал в ныне оккупированной Авдеевке, которую россияне разрушали обстрелами, и погибших в городе также хоронили прямо во дворах, или тела оставались под завалами, потому что их не могли достать.
"Каждый день Покровск меняется кардинально. Заезжаешь в город – видишь новые попадания, сгоревшие дома, и буквально вчера [25 апреля] мы были в городе. И на той локации, где забирали перед этим людей [15 апреля во время эвакуации 20 жителей] увидели дом, который полностью разрушен, посыпались с девятого по первый этаж перекрытия, и, к сожалению, там погиб местный житель, которого похоронили возле этого дома, в елках", – рассказал Юдин.
- 2 апреля Донецкая ОВА сообщила, что в Покровске остаются около 1300 человек, а в Покровской общине – почти 4000 человек.
- 21 апреля в группировке Хортица сообщили, что россияне медленно отступают с западных окрестностей Покровска.
- 26 апреля из-за российских атак по Донецкой области погибли три человека, ранены восемь человек – в частности, оккупанты попали по деревне Новоэкономическое в Покровском районе.