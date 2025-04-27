Россияне ударили авиабомбами по Константиновке – есть погибшие и раненые

Фото: Донецкая областная прокуратура

Россияне ударили авиабомбами по частному сектору Константиновки в Донецкой области – погибли трое гражданских, четверо раненых. Об этом сообщила областная прокуратура.

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По данным следствия, в 10:48 оккупанты нанесли три авиаудара по городу – в очередной раз сбросили на город ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Российские авиабомбы попали в частный сектор, из-за чего супружеская пара в возрасте 47 и 48 лет, а также 78-летний пенсионер получили несовместимые с жизнью телесные повреждения.

СПРАВКА. УМПК увеличивает дальность применения авиабомб на десятки километров. ФАБ-250 обладают осколочно-фугасной боевой частью весом 99 кг. УМПК увеличивает дальность применения авиабомб на десятки километров. ФАБ-250 обладают осколочно-фугасной боевой частью весом 99 кг.

Две женщины 67 и 73 лет, а также двое мужчин 77 и 83 лет получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы. По оценке медиков, часть пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Раненым оказана медицинская помощь.

Также повреждены 21 домовладение и легковые автомобили.

Правоохранители начали расследование по факту военного преступления захватчиков. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Константиновка – город в Краматорском районе Донецкой области, расположенный на расстоянии около 8 километров от линии фронта.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate