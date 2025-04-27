Росіяни вдарили авіабомбами по Костянтинівці – є загиблі та поранені
Росіяни вдарили авіабомбами по приватному сектору Костянтинівки на Донеччині – загинули троє цивільних, четверо поранено. Про це повідомила обласна прокуратура.
За даними слідства, о 10:48 окупанти завдали трьох авіаударів – вчергове скинули на місто ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК).
Російські авіабомби поцілили по приватному сектору, через що подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер отримали несумісні з життям тілесні ушкодження.
Двоє жінок 67 і 73 років та двоє чоловіків 77 і 83 років зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень та забоїв. За оцінкою медиків, частина постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості. Пораненим надано медичну допомогу.
Також пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину загарбників. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
Костянтинівка – місто у Краматорському районі Донецької області, розташоване на відстані близько 8 кілометрів від лінії фронту.
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