17 апреля российские оккупанты на Покровском направлении устроили "байкерский" штурм и потеряли в нем более сотни единиц техники. Об этом сообщили командующий Национальной гвардией Александр Пивненко и спикер НГУ Руслан Музычук в комментарии для LIGA.net.

Как рассказал Музычук, россияне привлекли к боевым действиям две ротно-тактические группы, которые прошли подготовку к наступлению с использованием мотоциклов. По информации Нацгвардии, бой длился более семи часов, его назвали одним из самых больших российских штурмов на мотоциклах.

Его отбивали, согласно сообщению Пивненко, 14 бригада "Красная Калина", приданные силы подразделений Западного оперативно-территориального объединения, 1 Кодацкий и 4 Павлоградский полк Нацгвардии, 117 отдельная тяжелая механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты и отдельный отряд беспилотных систем "Тайфун".

По данным Музычука, потери россиян составили 99 единиц мото- и две единицы автомобильной техники. Кроме этого, оккупанты потеряли 24 боевых бронированных машины, 263 военных погибшими и ранеными. Пивненко также сообщал о потере врагом двух артиллерийских систем.

8 апреля 3 отдельная штурмовая бригада написала, что уничтожила пол батальона россиян, которые пытались отбить село Надежда в Луганской области.

15 апреля десантники сообщили, что на Новопавловском направлении разбили колонну россиян.