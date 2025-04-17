В Запорожской области РФ сменила тактику и бросила на штурм сотни людей и технику – видео

В Запорожской области россияне изменили тактику и начали штурмовые действия в составе подразделений, использовав для наступления по меньшей мере 320 оккупантов и десятки единиц техники. Об этом сообщают Силы обороны юга.

Оккупанты начали штурмовые действия 16 апреля около 18:00, использовав 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багги. Были задействованы штурмовые группы нескольких полков 58 общевойсковой армии южного военного округа.

Враг наступал на участке фронта возле Пятихаток, Степного, Лобкового, Малых Щербаков Степногорской общины и Малой Токмачки одноименной общины Запорожской области.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

Военные пишут, что воздушная разведка заранее обнаружила выдвижение россиян. По ним были нанесены удары БпЛА и артиллерией, а первые три боевые машины пехоты врага уничтожили в 8 км от линии фронта.

Бой длился более двух с половиной часов, украинские военные уничтожили 29 единиц техники, 140 штурмовиков и повредили три танка.

Ни одной украинской позиции в результате вражеских штурмов не потеряно.