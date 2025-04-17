У Запорізькій області РФ змінила тактику і кинула на штурм сотні людей і техніку – відео
У Запорізькій області росіяни змінили тактику і розпочали штурмові дії у складі підрозділів, використавши для наступу щонайменше 320 окупантів і десятки одиниць техніки. Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Окупанти почали штурмові дії 16 квітня близько 18:00, використавши 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі. Були залучені штурмові групи від кількох полків 58 загальновійськової армії південного військового округу.
Ворог наступав на ділянці фронту біля П'ятихаток, Степового, Лобкового, Малих Щербаків Степногірської громади та Малої Токмачки однойменної громади Запорізької області.
Військові пишуть, що повітряна розвідка завчасно виявила висування росіян. По них було завдано ударів БпЛА та артилерією, а перші три бойові машини піхоти ворога знищили за 8 км від лінії фронту.
Бій тривав понад дві з половиною години, українські військові знищили 29 одиниць техніки, 140 штурмовиків та пошкодили три танки.
Жодної української позиції в результаті ворожих штурмів не втрачено.
- 28 березня повідомлялось, що на Куп'янському напрямку десантники відбили штурм близько 100 росіян на бронетехніці.
- 8 квітня 3 окрема штурмова бригада написала, що знищила пів батальйону росіян, які намагались відбити село Надія в Луганській області.