У Луганській області 3-тя окрема штурмова бригада за день знищила половину батальйону росіян, відбиваючи атаки, зокрема, на звільнене раніше село Надія. Про це повідомила пресслужба підрозділу.

Відбивали ворожі штурми три батальйони бригади. Росіяни атакували, зокрема, для відбиття втрачених в Надії позицій, пишуть військові.

До знищення ворога були залучені всі засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого й 1-го механізованого батальйонів.

Також брали участь у боях батальйон безпілотних систем, протитанковий батальйон, артилерійський дивізіон "Вершники Грому" та самохідний артилерійський дивізіон 3-ї окремої штурмової бригади "Команда Постріл".

Проти росіян застосовували артилерію, скиди з безпілотників та FPV-дрони підрозділів, а піхота вступала у вогневий контакт на землі.

За інформацією 3-ї штурмової бригади, в результаті боїв 143 окупанти було вбито і ще 86 отримали поранення. Нові або раніше втрачені позиції росіяни не відновили.

3-тя окрема штурмова бригада заявила про звільнення Надії в Луганській області 23 березня.

24 березня підрозділ повідомив про формування власного полку безпілотних систем.