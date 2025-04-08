В Луганской области 3-я отдельная штурмовая бригада за день уничтожила половину батальона россиян, отражая атаки, в частности, на освобожденное ранее село Надежда. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

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Отражали вражеские штурмы три батальона бригады. Россияне атаковали, в частности, для отражения утраченных в Надежде позиций, пишут военные.

К уничтожению врага были привлечены все средства 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батальона.

Также участвовали в боях батальон беспилотных систем, противотанковый батальон, артиллерийский дивизион "Всадники Грома" и самоходный артиллерийский дивизион 3-й отдельной штурмовой бригады "Команда Выстрел".

Против россиян применяли артиллерию, сбросы с беспилотников и FPV-дроны подразделений, а пехота вступала в огневой контакт на земле.

По информации 3-й штурмовой бригады, в результате боев 143 оккупанта были убиты и еще 86 получили ранения. Новые или ранее утраченные позиции россияне не восстановили.

3-я отдельная штурмовая бригада заявила об освобождении Надежды в Луганской области 23 марта.

24 марта подразделение сообщило о формировании собственного полка беспилотных систем.