Россия пошла штурмом отбивать Надежду в Луганской области и потеряла пол батальона – видео
В Луганской области 3-я отдельная штурмовая бригада за день уничтожила половину батальона россиян, отражая атаки, в частности, на освобожденное ранее село Надежда. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.
Отражали вражеские штурмы три батальона бригады. Россияне атаковали, в частности, для отражения утраченных в Надежде позиций, пишут военные.
К уничтожению врага были привлечены все средства 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батальона.
Также участвовали в боях батальон беспилотных систем, противотанковый батальон, артиллерийский дивизион "Всадники Грома" и самоходный артиллерийский дивизион 3-й отдельной штурмовой бригады "Команда Выстрел".
Против россиян применяли артиллерию, сбросы с беспилотников и FPV-дроны подразделений, а пехота вступала в огневой контакт на земле.
По информации 3-й штурмовой бригады, в результате боев 143 оккупанта были убиты и еще 86 получили ранения. Новые или ранее утраченные позиции россияне не восстановили.