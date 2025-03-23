Третья штурмовая освободила село Надежда в Луганской области

Фото: 3 ОШБр

Бойцы Третьей штурмовой бригады заявили об освобождении от российской оккупации села Надежда в Луганской области.

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Село освобождал прежде всего 1-й штурмовой батальон Третьей штурмовой бригады. В результате были освобождены три квадратных километра территории.

Командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий сообщил, что для захвата села Надежда россияне потратили два месяца и привлекли 752-й и 254-й механизированные полки из 20-й армии РФ.

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