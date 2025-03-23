Павел назвал причины, почему Украине не удастся отвоевать все оккупированные территории
Президент Чехии Петр Павел считает, что Украине не удастся вернуть все оккупированные Россией территории военным путем. Такое мнение он высказал в интервью Европейской правде.
"Без реальной воли Запада оказать вам гораздо большую поддержку и с ограниченными человеческими ресурсами Украина не сможет без огромных потерь освободить территории, оккупированные Россией", – сказал Павел.
По расчетам чешского президента, без изменения вышеперечисленных параметров, российско-украинская война, вероятнее всего, завершится компромиссом и территориальными уступками.
"Сейчас мы идем к такому компромиссу, но я считаю, что в рамках этого компромиссного решения нельзя признавать оккупированные территории правомерно российскими. В то же время речь идет о признании имеющейся реальности: часть территорий Украины остается и еще некоторое время будет временно оккупирована Россией", – подытожил он.
- 17 марта 2025 года глава МИД Сибига заявил, что Украина никогда не признает оккупированных территорий российскими, не откажется от вступления в Евросоюз или НАТО, а также не пойдет на ограничения для своей армии.
- 19 марта президент Зеленский также очертил "красные линии". Он заявил, что Украина не признает Крым и другие оккупированные территории российскими.
- 22 марта спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф заявил, что временно оккупированные территории Украины являются ключевой проблемой для решения российско-украинской войны.