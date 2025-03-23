Павел назвал причины, почему Украине не удастся отвоевать все оккупированные территории
Петр Павел (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украине не удастся вернуть все оккупированные Россией территории военным путем. Такое мнение он высказал в интервью Европейской правде.

"Без реальной воли Запада оказать вам гораздо большую поддержку и с ограниченными человеческими ресурсами Украина не сможет без огромных потерь освободить территории, оккупированные Россией", – сказал Павел.

По расчетам чешского президента, без изменения вышеперечисленных параметров, российско-украинская война, вероятнее всего, завершится компромиссом и территориальными уступками.

"Сейчас мы идем к такому компромиссу, но я считаю, что в рамках этого компромиссного решения нельзя признавать оккупированные территории правомерно российскими. В то же время речь идет о признании имеющейся реальности: часть территорий Украины остается и еще некоторое время будет временно оккупирована Россией", – подытожил он.

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