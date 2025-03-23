Павел назвав причини, чому Україні не вдасться відвоювати усі окуповані Росією території
Петр Павел (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні не вдасться повернути усі окуповані Росією території воєнним шляхом. Таку думку він висловив в інтерв'ю Європейській правді.

"Без реальної волі Заходу надати вам набагато більшу підтримку та з обмеженими людськими ресурсами Україна не зможе без величезних втрат звільнити території, окуповані Росією", – сказав Павел.

За розрахунками чеського президента, без зміни вище перерахованих параметрів, російсько-українська війна, ймовірніше, завершиться компромісом і територіальними поступками.

"Зараз ми йдемо до такого компромісу, та я вважаю, що у межах цього компромісного рішення не можна визнавати окуповані території правомірно російськими. Натомість йдеться про визнання реальності, яка є: частина територій України лишається і ще якийсь час буде тимчасово окупована Росією", – підсумував він.

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