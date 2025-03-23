Павел назвав причини, чому Україні не вдасться відвоювати усі окуповані Росією території

На думку президента Чехії, частина територій України лишається, і ще якийсь час буде тимчасово окупована Росією

Петр Павел (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні не вдасться повернути усі окуповані Росією території воєнним шляхом. Таку думку він висловив в інтерв'ю Європейській правді.

"Без реальної волі Заходу надати вам набагато більшу підтримку та з обмеженими людськими ресурсами Україна не зможе без величезних втрат звільнити території, окуповані Росією", – сказав Павел.

За розрахунками чеського президента, без зміни вище перерахованих параметрів, російсько-українська війна, ймовірніше, завершиться компромісом і територіальними поступками.

"Зараз ми йдемо до такого компромісу, та я вважаю, що у межах цього компромісного рішення не можна визнавати окуповані території правомірно російськими. Натомість йдеться про визнання реальності, яка є: частина територій України лишається і ще якийсь час буде тимчасово окупована Росією", – підсумував він.

17 березня 2025 року глава МЗС Сибіга заявив, що Україна ніколи не визнає окупованих територій російськими, не відмовиться від вступу до Євросоюзу чи НАТО, а також не піде на обмеження для своєї армії.

19 березня президент Зеленський також окреслив "червоні лінії". Він заявив, що Україна не визнає Крим та інші окуповані території російськими.

22 березня спецпосланець Трампа з питань Близького Сходу Віткофф заявив, що тимчасово окуповані території України є ключовою проблемою для вирішення російсько-української війни.