Гарантії безпеки для України складатимуться з угоди зі США та європейських миротворців – Павел

Петр Павел (Фото: EPA)

Гарантії безпеки для України складаються з двох компонентів – угоди зі США про ресурси та зобов'язань від європейських країн, вважає президент Чехії Петр Павел. Про це політик розповів в інтерв'ю виданню Європейська правда.

Стосовно потенційної угоди про ресурси, Павел заявив, що через присутність американського бізнесу в Україні "можна очікувати, що вони [Штати] захищатимуть ці інтереси".

Чеський президент вважає, що інший складник гарантій забезпечать європейські країни, котрі "задекларували готовність підтримувати Україну".

"І зараз ми говоримо переважно про новостворену так звану "коаліцію рішучих" держав, які можуть і хочуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода", – розповів політик.

На запитання, чому він не бачить серед гарантій безпеки членство України у НАТО, Павел вказав на позицію американського лідера Дональда Трампа, який проти вступу України до Альянсу.

"Ми вже побачили, що американський президент відкинув варіант швидкого вступу України до НАТО. Якщо це стає перешкодою у досягненні мирної угоди, то нехай так і буде. Зрештою, членство в НАТО – це не питання кількох місяців. Для цього знадобиться більше часу", – пояснив президент Чехії.

Водночас він зауважив, що це питання можна залишити на майбутнє, оскільки у Штатах за три роки буде нова влада: "І ми можемо побачити іншу точку зору за нової адміністрації".

21 березня британський прем'єр Стармер оголосив про наступні зустрічі учасників "коаліції рішучих" для обговорення військових аспектів можливого миротворчого контингенту в Україні.

22 березня спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що обговорюється надання Україні захисту згідно з п'ятою статтею договору НАТО, але без членства країни в Альянсі.