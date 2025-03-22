Гарантии безопасности будут состоять из договора с США и европейских миротворцев – Павел

Петр Павел (Фото: EPA)

Гарантии безопасности для Украины состоят из двух компонентов – соглашения с США о ресурсах и обязательствах от европейских стран, считает президент Чехии Петр Павел. Об этом политик рассказал в интервью Европейской правде.

Что касается потенциального соглашения о ресурсах, Павел заявил, что из-за присутствия американского бизнеса в Украине "можно ожидать, что они будут [Штаты] защищать эти интересы".

Чешский президент считает, что другая составляющая гарантий обеспечат европейские страны, которые "задекларировали готовность поддерживать Украину".

"И сейчас мы говорим преимущественно о новосозданной так называемой "коалиции решительных" государств, которые могут и хотят направить стабилизационные военные силы в Украину, когда будет достигнуто мирное соглашение", – рассказал политик.

На вопрос, почему он не видит среди гарантий безопасности членство Украины в НАТО, Павел указал на позицию американского лидера Дональда Трампа, который против вступления Украины в Альянс.

"Мы уже увидели, что американский президент отверг вариант быстрого вступления Украины в НАТО. Если это становится препятствием в достижении мирного соглашения, то пусть так и будет. В конце концов, членство в НАТО – это не вопрос нескольких месяцев. Для этого понадобится больше времени", – пояснил президент Чехии.

В то же время он отметил, что этот вопрос можно оставить на будущее, поскольку в Штатах через три года будет новая власть: "И мы можем увидеть другую точку зрения при новой администрации".