Спецпосланник Трампа о НАТО: Пятая статья для Украины – обсуждается, но членство – нет
Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что обсуждается предоставление Украине защиты согласно пятой статье договора НАТО, но без членства страны в Альянсе. Об этом чиновник рассказал в интервью пророссийскому американскому пропагандисту Такеру Карлсону.
Виткофф считает, что президент Владимир Зеленский и его "правая рука", глава Офиса Андрей Ермак "в значительной степени признали", что Украина не станет членом НАТО.
В то же время он добавил, что были "всевозможные разговоры" о том, может ли Украина получить защиту согласно пятой статье Североатлантического договора НАТО. Это статья о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех.
"Может ли Украина получить эту [защиту по пятой статье] в определенном смысле от Соединенных Штатов или европейских стран, не став членом НАТО. И я думаю, что этот [вопрос] открыт для обсуждения", – рассказал спецпосланник.
Однако, утверждает Виткофф, Украина и Россия признают, что в случае заключения мирного соглашения Украина не может быть членом НАТО: "Я думаю, что это в значительной степени принято".
- 6 марта премьер Италии и союзница Трампа Мелони заявила, что Украине следует предоставить защиту со стороны НАТО без фактического членства в Альянсе. В МИД Украины сообщили, что выясняют подробности такого предложения.
- 20 марта Зеленский заявил, что не готов обсуждать нейтральный статус Украины, но признал, что из-за позиции Соединенных Штатов пока страну не берут в НАТО.