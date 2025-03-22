Спецпосланник Трампа о НАТО: Пятая статья для Украины – обсуждается, но членство – нет

Виткофф заявил, что Украина может получить защиту "в определенном смысле" от Соединенных Штатов или европейских стран

Стив Виткофф (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что обсуждается предоставление Украине защиты согласно пятой статье договора НАТО, но без членства страны в Альянсе. Об этом чиновник рассказал в интервью пророссийскому американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Виткофф считает, что президент Владимир Зеленский и его "правая рука", глава Офиса Андрей Ермак "в значительной степени признали", что Украина не станет членом НАТО.

В то же время он добавил, что были "всевозможные разговоры" о том, может ли Украина получить защиту согласно пятой статье Североатлантического договора НАТО. Это статья о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех.

"Может ли Украина получить эту [защиту по пятой статье] в определенном смысле от Соединенных Штатов или европейских стран, не став членом НАТО. И я думаю, что этот [вопрос] открыт для обсуждения", – рассказал спецпосланник.

Однако, утверждает Виткофф, Украина и Россия признают, что в случае заключения мирного соглашения Украина не может быть членом НАТО: "Я думаю, что это в значительной степени принято".