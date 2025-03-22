Спецпосланець Трампа про НАТО: П'ята стаття для України – обговорюється, але членство – ні

Віткофф заявив, що Україна може отримати захист "в певному сенсі" від Сполучених Штатів або європейських країн

Стів Віткофф (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що обговорюється надання Україні захисту згідно з п'ятою статтею договору НАТО, але без членства країни в Альянсі. Про це посадовець розповів в інтерв'ю проросійському американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Віткофф вважає, що президент Володимир Зеленський і його "права рука", голова Офісу Андрій Єрмак "значною мірою визнали", що Україна не стане членом НАТО.

Водночас він додав, що були "всілякі розмови" про те, чи може Україна отримати захист згідно з п'ятою статтею Північноатлантичного договору НАТО. Це стаття про колективну безпеку, згідно з якою напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх.

"Чи може Україна отримати цей [захист за п'ятою статтею] в певному сенсі від Сполучених Штатів або європейських країн, не ставши членом НАТО. І я думаю, що це [питання] відкрите для обговорення", – розповів спецпосланець.

Проте, стверджує Віткофф, Україна та Росія визнають, що у випадку укладання мирної угоди, Україна не може бути членом НАТО: "Я думаю, що це значною мірою прийнято".