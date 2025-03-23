Третя штурмова звільнила село Надія в Луганській області – відео, карта

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Бійці Третьої штурмової бригади заявили про звільнення від російської окупації села Надія в Луганській області.

Село звільняв передусім 1-й штурмовий батальйон Третьої штурмової бригади. В результаті було звільнено три квадратні кілометри території.

Командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький повідомив, що для захоплення села Надія росіяни витратили два місяці та залучили 752-й і 254-й механізовані полки з 20-ї армії РФ.

Приблизне розташування села Надія на карті DeepState

17 березня 2025 року глава МЗС Сибіга заявив, що Україна ніколи не визнає окупованих територій російськими, не відмовиться від вступу до Євросоюзу чи НАТО, а також не піде на обмеження для своєї армії.

19 березня президент Зеленський також окреслив "червоні лінії". Він заявив, що Україна не визнає Крим та інші окуповані території російськими.

22 березня спецпосланець Трампа з питань Близького Сходу Віткофф заявив, що тимчасово окуповані території України є ключовою проблемою для вирішення російсько-української війни.