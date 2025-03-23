Третя штурмова звільнила село Надія в Луганській області – відео, карта
Фото: 3 ОШБр

Бійці Третьої штурмової бригади заявили про звільнення від російської окупації села Надія в Луганській області.

Село звільняв передусім 1-й штурмовий батальйон Третьої штурмової бригади. В результаті було звільнено три квадратні кілометри території.

Командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький повідомив, що для захоплення села Надія росіяни витратили два місяці та залучили 752-й і 254-й механізовані полки з 20-ї армії РФ.

Приблизне розташування села Надія на карті DeepState
Приблизне розташування села Надія на карті DeepState
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