Третья штурмовая заявила о формировании собственного полка беспилотных систем
Третья штурмовая бригада создает свой полк беспилотных систем. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.
"Полк беспилотных систем – это пилоты, инженеры и айтишники, саперы, механики и электрики. Бойцы, которые атакуют, разведывают, совершенствуют или обеспечивают бесперебойную работу на передовой. Каждый – по призванию и на своем месте", – говорится в сообщении.
У полка уже есть свой официальный сайт. Там можно узнать информацию о вакансиях, подготовке и т.д.
Ранее "Тройка" сообщила, что официально разворачивается в Третий армейский корпус. По словам командира Андрея Белецкого, "киты", на которых военные собираются строить корпус – это боевая подготовка, профессиональный сержантский корпус, работа с управлением, планированием и технологичностью.
- 19 марта стало известно, что Силы беспилотных систем начали перехватывать российские дроны-камикадзе типа Shahed с помощью нового средства стоимостью около $5000.