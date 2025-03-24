Третья штурмовая заявила о формировании собственного полка беспилотных систем

У полка уже есть свой официальный сайт. Там можно узнать информацию о вакансиях, подготовке и т.д.

Фото: 3 ОШБр

Третья штурмовая бригада создает свой полк беспилотных систем. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

"Полк беспилотных систем – это пилоты, инженеры и айтишники, саперы, механики и электрики. Бойцы, которые атакуют, разведывают, совершенствуют или обеспечивают бесперебойную работу на передовой. Каждый – по призванию и на своем месте", – говорится в сообщении.

У полка уже есть свой официальный сайт. Там можно узнать информацию о вакансиях, подготовке и т.д.

Ранее "Тройка" сообщила, что официально разворачивается в Третий армейский корпус. По словам командира Андрея Белецкого, "киты", на которых военные собираются строить корпус – это боевая подготовка, профессиональный сержантский корпус, работа с управлением, планированием и технологичностью.