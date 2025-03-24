Третя штурмова заявила про формування власного полку безпілотних систем

У полку вже є свій офіційний сайт. Там можна дізнатися інформацію про вакансії, підготовку тощо

Фото: 3 ОШБр

Третя штурмова бригада створює власний полк безпілотних систем. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.

"Полк безпілотних систем — це пілоти, інженери й айтівці, сапери, механіки та електрики. Бійці, які атакують, розвідують, вдосконалюють або забезпечують безперебійну роботу на передовій. Кожен — за покликанням і на своєму місці", – йдеться у повідомленні.

У полку вже є свій офіційний сайт. Там можна дізнатися інформацію про вакансії, підготовку тощо.

Раніше "Трійка" повідомила, що офіційно розгортається у Третій армійський корпус. За словами командира Андрія Білецького, "кити", на яких військові збираються будувати корпус — це бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням і технологічність.