Ексжурналіст LIGA.net із 3 ОШБр дроном і шоколадкою полонив росіянина, що не вміє читати – відео
На Харківщині підрозділ Третьої окремої штурмової бригади Mosquitos взяв у полон російського окупанта за допомогою скиду з дрона – це була шоколадка з інструкцією. Пілотував безпілотник колишній журналіст LIGA.net, який нині воює у складі 3 ОШБр.
Як пише підрозділ, окупант побачив, як від скидів "летять голови його соратників", і почав просити помилування (тут повне відео 18+).
"Так замість боєприпасу отримав шоколадку, інструкцію і рушив за "пташкою". Дроном вивели його до наших позицій та методично взяли", – йдеться у повідомленні.
Оператор БпЛА – колишній журналіст LIGA.net – розповів, що це була шоколадка зі шведського сухпайка.
"Спочатку ми скинули йому теж якусь їжу із сухпаю, на якій написали йому російською мовою інструкцію [як діяти, щоб здатись у полон]. Але коли він її підняв, ми зрозуміли, що він явно не вміє читати, і він продемонстрував нам це жестами, тому я вирішив, що треба зробити йому "наскальний малюнок", – поділився оператор БпЛА.
Тоді вже було використано шоколадку, на якій намалювали "схему" здавання в полон – дрон, людину і дистанцію, яку окупанту треба було пройти до українських позицій.
Таким чином росіянин подолав пішки близько 2 км.
Оператор БпЛА поділився, що це перший випадок конкретно в його підрозділі Mosquitos, коли окупанта вдалося взяти в полон за допомогою дрона.
"Але після цього в нас вже була схожа історія. Тобто можна сказати, що такі випадки почастішали. Це пов’язано з насиченістю дронів на полі бою і з тим, наскільки ефективний цей засіб у плані ураження", – сказав він.
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