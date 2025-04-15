"Техніка залишилася догоряти". На Новопавлівському напрямку ЗСУ розбили колону росіян – відео
Сили оборони відбили масований штурм окупантів на Новопавлівському напрямку. Про це повідомила пресслужба 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України й опублікувала відповідне відео.
За даними військових, росіяни кинули в атаку понад 20 одиниць бронетехніки – кілька танків й близько 15 БМП з піхотою.
"Залізний кулак був націлений на наші позиції та рубежі суміжних підрозділів. Зухвалість атаки зашкалювала – окупанти йшли колоною, сподіваючись проломити нашу оборону", – йдеться у повідомленні.
Десантники зазначили, що попереду броньованої техніки йшли мотоциклісти, які маневрували й на швидкості намагалися прорватися.
Розвідка вчасно помітила сили противника, і злагоджені дії артилеристів та пілотів дронів 71 єгерської бригади ЗСУ і сусідніх підрозділів розбили бойовий порядок ворога, а потім методично знищили його.
"Техніка залишилася догоряти на полі бою. Розсіяна піхота намагалася сховатися у посадці, однак була знищена FPV-дронами та скидами", – акцентували військові.
- У лютому Сирський заявляв, що на Новопавлівському напрямку проведено перегрупування українських військ, що сповільнило просування росіян на більшості загрозливих ділянок.
- За даними Генштабу станом на ранок 15 квітня, на Новопавлівському напрямку росіяни сім разів атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.