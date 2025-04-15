"Техніка залишилася догоряти". На Новопавлівському напрямку ЗСУ розбили колону росіян – відео

Сили оборони відбили масований штурм окупантів на Новопавлівському напрямку. Про це повідомила пресслужба 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України й опублікувала відповідне відео.

За даними військових, росіяни кинули в атаку понад 20 одиниць бронетехніки – кілька танків й близько 15 БМП з піхотою.

"Залізний кулак був націлений на наші позиції та рубежі суміжних підрозділів. Зухвалість атаки зашкалювала – окупанти йшли колоною, сподіваючись проломити нашу оборону", – йдеться у повідомленні.

Десантники зазначили, що попереду броньованої техніки йшли мотоциклісти, які маневрували й на швидкості намагалися прорватися.

Розвідка вчасно помітила сили противника, і злагоджені дії артилеристів та пілотів дронів 71 єгерської бригади ЗСУ і сусідніх підрозділів розбили бойовий порядок ворога, а потім методично знищили його.

"Техніка залишилася догоряти на полі бою. Розсіяна піхота намагалася сховатися у посадці, однак була знищена FPV-дронами та скидами", – акцентували військові.

Мапа: Генштаб

У лютому Сирський заявляв, що на Новопавлівському напрямку проведено перегрупування українських військ, що сповільнило просування росіян на більшості загрозливих ділянок.

За даними Генштабу станом на ранок 15 квітня, на Новопавлівському напрямку росіяни сім разів атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.