"Техника осталась догорать". На Новопавловском направлении ВСУ разбили колонну РФ – видео

Силы обороны отразили массированный штурм оккупантов на Новопавловском направлении. Об этом сообщила пресс-служба 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и опубликовала соответствующее видео.

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По данным военных, россияне бросили в атаку более 20 единиц бронетехники – несколько танков и около 15 БМП с пехотой.

"Железный кулак был нацелен на наши позиции и рубежи смежных подразделений. Дерзкость атаки зашкаливала – оккупанты шли колонной, надеясь проломить нашу оборону", — говорится в сообщении.

Десантники отметили, что впереди бронированной техники шли мотоциклисты, которые маневрировали и на скорости пытались прорваться.

Разведка вовремя заметила силы противника, и слаженные действия артиллеристов и пилотов дронов 71-й егерской бригады ВСУ и соседних подразделений разбили боевой порядок врага, а затем методически уничтожили его.

"Техника осталась догорать на поле боя. Рассеянная пехота пыталась скрыться в посадке, однако была уничтожена FPV-дронами и сбросами", – акцентировали военные.

Карта: Генштаб

В феврале Сырский заявлял, что на Новопавловском направлении проведена перегруппировка украинских войск, что замедлило продвижение россиян на большинстве угрожающих участков.

По данным Генштаба по состоянию на утро 15 апреля, на Новопавловском направлении россияне семь раз атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив.