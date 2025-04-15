"Техника осталась догорать". На Новопавловском направлении ВСУ разбили колонну РФ – видео
Силы обороны отразили массированный штурм оккупантов на Новопавловском направлении. Об этом сообщила пресс-служба 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и опубликовала соответствующее видео.
По данным военных, россияне бросили в атаку более 20 единиц бронетехники – несколько танков и около 15 БМП с пехотой.
"Железный кулак был нацелен на наши позиции и рубежи смежных подразделений. Дерзкость атаки зашкаливала – оккупанты шли колонной, надеясь проломить нашу оборону", — говорится в сообщении.
Десантники отметили, что впереди бронированной техники шли мотоциклисты, которые маневрировали и на скорости пытались прорваться.
Разведка вовремя заметила силы противника, и слаженные действия артиллеристов и пилотов дронов 71-й егерской бригады ВСУ и соседних подразделений разбили боевой порядок врага, а затем методически уничтожили его.
"Техника осталась догорать на поле боя. Рассеянная пехота пыталась скрыться в посадке, однако была уничтожена FPV-дронами и сбросами", – акцентировали военные.
- В феврале Сырский заявлял, что на Новопавловском направлении проведена перегруппировка украинских войск, что замедлило продвижение россиян на большинстве угрожающих участков.
- По данным Генштаба по состоянию на утро 15 апреля, на Новопавловском направлении россияне семь раз атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив.