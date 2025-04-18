17 квітня російські окупанти на Покровському напрямку влаштували "байкерський" штурм і втратили у ньому більше сотні одиниць техніки. Про це повідомили командувач Національної гвардії Олександр Півненко та речник НГУ Руслан Музичук у коментарі для LIGA.net.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Як розповів Музичук, росіяни залучили до бойових дій дві ротно-тактичні групи, які пройшли підготовку до наступу з використанням мотоциклів. За інформацією Нацгвардії, бій тривав понад сім годин, його назвали одним з найбільших російських штурмів на мотоциклах.

Його відбивали згідно з повідомленням Півненка 14 бригада "Червона Калина", сили підрозділів Західного оперативно-територіального об'єднання, 1 Кодацький та 4 Павлоградський полки Нацгвардії, 117 окрема важка механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти та окремий загін безпілотних систем "Тайфун".

За даними Музичука, втрати росіян склали 99 одиниць мото- та дві одиниці автомобільної техніки. Крім цього, окупанти втратили 24 бойові броньовані машини, 263 військових загиблими та пораненими. Півненко також повідомляв про втрату ворогом двох артилерійських систем.

8 квітня 3 окрема штурмова бригада написала, що знищила пів батальйону росіян, які намагались відбити село Надія в Луганській області.

15 квітня десантники повідомили, що на Новопавлівському напрямку розбили колону росіян.