Россияне отходят с западных окраин Покровска – ОСУВ "Хортица"

Разрушенный обстрелами Покровск (Иллюстративное фото: Нацполиция Украины)

Россияне медленно отступают с западных окраин Покровска в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Речь идет о позициях к западу от города, там где они потихоньку отползали с марта где-то, если не с конца февраля", – сказал он.

По словам Трегубова, россияне активно пытались наступать на этом направлении, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области из Павлограда на Покровск. Но у них это не получилось – произошел "небольшой перелом" после того, как Силы обороны отбили Котлино в конце февраля 2025 года.

Сейчас россияне "очень медленно, но отползают" с условно западных окрестностей Покровска ближе к южным, откуда начиналось их наступление, отметил Трегубов.