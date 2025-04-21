Росіяни відходять із західних околиць Покровська – ОСУВ "Хортиця"
Росіяни повільно відступають із західних околиць Покровська у Донецькій області. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Йдеться про позиції на захід від міста, там де вони потихеньку відповзали з березня десь, якщо не з кінця лютого", – сказав він.
За словами Трегубова, росіяни активно намагалися наступати на цьому напрямку, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області з Павлограда на Покровськ. Але у них це не вийшло – відбувся "невеличкий перелам" після того, як Сили оборони відбили Котлине наприкінці лютого 2025 року.
Зараз росіяни "дуже повільно, але відповзають" з умовно західних околиць Покровська ближче до південних, звідки починався їх наступ, зазначив Трегубов.
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