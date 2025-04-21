Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли в полон дев’ятьох росіян у Курській області. Командування ДШВ показало відео.

"Спочатку згодились відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі, обрали полон та здались українським воїнам – чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині", – йдеться у підписі до відео.

Росіян захопили у полон десантники разом із суміжними підрозділами. Полоненим надали медичну і психологічну допомогу.

Половина із захоплених у полон росіян – з 810 бригади морської піхоти. Інші – з 252 мотострілецького полку, 30 мотострілецького полку РФ, 352 полку, 40 бригади морської піхоти РФ.

17 квітня з’явилося відео операції Сил оборони зі знищення спостережного посту морської піхоти Росії у Курській області.

19 квітня Зеленський повідомив, що українські військові й далі активні на території Курщини та зберігають там позиції, а також просунулись у Бєлгородській області.