ЗСУ просунулись у Бєлгородській області та збільшили українську зону контролю – Зеленський
Українські військові просунулись і збільшили зону контролю на території Бєлгородської області Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після того, як заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"На території Бєлгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю", – розповів голова держави.
Також українські військові продовжують активність на території Курщини та зберігають там позиції, зауважив Зеленський.
- 3 квітня, під час слухань у Конгресі США, головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що українські війська увійшли до Бєлгородської області РФ за декілька тижнів до цього.
- 4 квітня Зеленський повідомив, що українські війська перебувають на території Росії не тільки у Курській області, але не уточнив, де саме.
- 7 квітня Зеленський вперше підтвердив присутність українських військових у Бєлгородській області Росії.