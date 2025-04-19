ЗСУ просунулись у Бєлгородській області та збільшили українську зону контролю – Зеленський

Також захисники продовжують активність на території Курщини та зберігають там позиції

Володимир Зеленський (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Українські військові просунулись і збільшили зону контролю на території Бєлгородської області Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після того, як заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"На території Бєлгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю", – розповів голова держави.

Також українські військові продовжують активність на території Курщини та зберігають там позиції, зауважив Зеленський.