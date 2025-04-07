Зеленський підтвердив присутність ЗСУ у Бєлгородській області

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підтвердив присутність українських військових у Бєлгородській області Росії. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.

"Окремо доповідав сьогодні головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", – розповів Зеленський.

За його словами, головною метою дій на території Росії є "максимально захистити" від росіян українську землю та громади на Сумщині й Харківщині.

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Головком ЗСУ доповідав про активність українських підрозділів саме по лінії кордону, а також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога, додав Зеленський.

"Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині", – зауважив президент.

Також він відзначив активні дії у Білгородській області з боку 225-й штурмового полку ЗСУ: "Молодці, хлопці!".

3 квітня, під час слухань у Конгресі США, головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що українські війська увійшли до Бєлгородської області РФ за декілька тижнів до цього.

4 квітня Зеленський повідомив, що українські війська перебувають на території Росії не тільки у Курській області, але не уточнив, де саме.

Раніше офіційно не повідомлялось, що українські сили зайшли на Бєлгородщину. Генштаб ЗСУ поки що не коментував наземну операцію у цьому регіоні.