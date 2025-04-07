Басівка у Сумській області перебуває під повним контролем України – Держприкордонслужба

Окупанти не припиняють як свою дезінформаційну кампанію, так і спроби заходити на українську територію, повідомив Демченко

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Село Басівка у Сумській області перебуває під повним контролем українських Сил оборони, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти не припиняють як свою дезінформаційну кампанію, так і спроби заходити на українську територію, продовжуючи використовуючи тактику малих штурмових груп.

Часто прикордонники помічають групи, які намагаються прорватися через державну межу на квадроциклах, зауважив Демченко.

Задачею окупантів є "максимально глибоко заїхати на територію України", зокрема, використовуючи техніку, пояснив речник.

"В тому числі це стосується і напрямку населеного пункту Басівка. Для того, щоб накопичуватися, закріпитися, дочекатися підкріплення і вже вести активні бойові дії по території України", – зазначив він.

Мапа: Deepstate (темносірим кольором – "сіра зона", синім – територія, яку Україна контролює у Курській області)

Мапа: Deepstate (темносірим кольором – "сіра зона", синім – територія, яку Україна контролює у Курській області)

Водночас Демченко наголосив, що Басівка перебуває під повним контролем українських захисників – й вони утримують позиції на цьому та інших напрямках операційної зони, де "ворог також не припиняє подібні спроби" перейти кордон.

Речник додав, що підрозділи Держприкордонслужби та ЗСУ застосовують усе наявне озброєння (артилерію, міномети, безпілотники зі "скидами" та FPV-дрони) й максимально знищують противника – як групи, що перетинають кордон, так і ті, які наближаються до нього.

"Окрім малих штурмових груп ворог також активно застосовує інше озброєння, аби завдати максимального ураження по наших позиціях, намагаючись вибити наші сили з цього напрямку для того, щоб штурмовим групам було легше закріплюватися. Однак ще раз зазначу, що українські воїни мужньо тримають цей напрямок, не даючи змоги ворогу максимально досягти своїх цілей, які він перед собою ставить", – підсумував представник ДПСУ.

6 квітня Міністерство оборони РФ заявило про нібито захоплення Басівки, що згодом спростували речник Держприкордонної служби та голова Центру протидії дезінформації при РНБО.

Український OSINT-проєкт Deepstate стверджує, що Басівка перебуває у "сірій зоні" – тобто на цій території ведуться активні бойові дії й невідомо, під чиїм вона контролем.