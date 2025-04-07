Басовка в Сумской области находится под полным контролем Украины – Госпогранслужба

Оккупанты не прекращают как свою дезинформационную кампанию, так и попытки заходить на украинскую территорию, сообщил Демченко

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Село Басовка в Сумской области находится под полным контролем украинских Сил обороны, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты не прекращают как свою дезинформационную кампанию, так и попытки заходить на украинскую территорию, продолжая используя тактику малых штурмовых групп.

Часто пограничники замечают группы, пытающиеся прорваться через государственную границу на квадроциклах, отметил Демченко.

Задачей оккупантов является "максимально глубоко заехать на территорию Украины", в частности, используя технику, пояснил спикер.

"В том числе это касается и направления населенного пункта Басовка. Для того чтобы накапливаться, закрепиться, дождаться подкрепления и уже вести активные боевые действия по территории Украины", – отметил он.

Карта: Deepstate (темносерым цветом – "серая зона", синим – территория, которую Украина контролирует в Курской области)

Карта: Deepstate (темносерым цветом – "серая зона", синим – территория, которую Украина контролирует в Курской области)

В то же время, Демченко подчеркнул, что Басовка находится под полным контролем украинских защитников – и они удерживают позиции на этом и других направлениях операционной зоны, где "враг также не прекращает подобные попытки" перейти границу.

Спикер добавил, что подразделения Госпогранслужбы и ВСУ применяют все имеющееся вооружение (артиллерию, минометы, беспилотники со "скидами" и FPV-дроны) и максимально уничтожают противника – как группы, пересекающие границу, так и те, что приближаются к ней.

"Кроме малых штурмовых групп враг также активно применяет другое вооружение, чтобы нанести максимальное поражение по нашим позициям, пытаясь выбить наши силы из этого направления для того, чтобы штурмовым группам было легче закрепляться. Однако еще раз отмечу, что украинские воины мужественно держат это направление, не позволяя врагу максимально достичь своих целей, которые он ставит перед собой", – подытожил представитель ГПСУ.

6 апреля Министерство обороны РФ заявило о якобы захвате Басовки, что впоследствии опровергли спикер Госпогранслужбы и глава Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Украинский OSINT-проект Deepstate утверждает, что Басовка находится в серой зоне – то есть на этой территории ведутся активные боевые действия и неизвестно, под чьим она контролем.