Зеленский подтвердил: Украинские войска есть не только в Курской области

Президент сообщил, что защитники не находятся в окружении на Курщине

Владимир Зеленский (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска находятся не только в Курской области России. Об этом глава государства сообщил во время брифинга.

"Мы находимся на территории Курской области, и не только на территории Курской области, кстати, есть наше присутствие", – сообщил Зеленский.

В то же время, президент не сообщил, где именно еще находятся украинские войска.

Он отметил, что партнеры подтверждают присутствие Сил обороны в Курской области и отсутствие их окружения в регионе - в частности, об этом говорили и военные представители Франции и Великобритании, которые посетили Киев.

По словам главы государства, Россияне хотят полностью вытеснить украинские силы из Курской области.

"Понятно, что они [оккупанты] хотят максимально все сделать, разумеется, у них есть символические даты. В следующем месяце символические для них даты, когда они хотят показать те или иные победные шаги. Но пока мы контролируем ситуацию, мы там находимся и для нас это очень важно", - отметил Зеленский.

Президент акцентировал, что в Курской области Силы обороны сдерживают российскую группировку численностью 64 000 военных: "Это очень серьезная группировка, которая могла бы распространяться повсюду и атаковать нас по другим направлениям по всей линии фронта".

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