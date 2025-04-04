Зеленский подтвердил: Украинские войска есть не только в Курской области
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска находятся не только в Курской области России. Об этом глава государства сообщил во время брифинга.
"Мы находимся на территории Курской области, и не только на территории Курской области, кстати, есть наше присутствие", – сообщил Зеленский.
В то же время, президент не сообщил, где именно еще находятся украинские войска.
Он отметил, что партнеры подтверждают присутствие Сил обороны в Курской области и отсутствие их окружения в регионе - в частности, об этом говорили и военные представители Франции и Великобритании, которые посетили Киев.
По словам главы государства, Россияне хотят полностью вытеснить украинские силы из Курской области.
"Понятно, что они [оккупанты] хотят максимально все сделать, разумеется, у них есть символические даты. В следующем месяце символические для них даты, когда они хотят показать те или иные победные шаги. Но пока мы контролируем ситуацию, мы там находимся и для нас это очень важно", - отметил Зеленский.
Президент акцентировал, что в Курской области Силы обороны сдерживают российскую группировку численностью 64 000 военных: "Это очень серьезная группировка, которая могла бы распространяться повсюду и атаковать нас по другим направлениям по всей линии фронта".
Новость дополняется...
- 3 апреля, во время слушаний в Конгрессе США, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что украинские войска вошли в Белгородскую область РФ за несколько недель до этого.
- Украинские военные официально не сообщали об операции на Брянщине.