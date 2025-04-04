Зеленський підтвердив: Українські війська є не тільки у Курській області

Водночас президент не повідомив, де саме ще знаходяться Сили оборони

Володимир Зеленський (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська перебувають на території Росії не тільки у Курській області. Про це глава держави повідомив під час брифінгу.

"Ми знаходимося на території Курської області, і не тільки на території Курської області, до речі, є наша присутність", – повідомив Зеленський.

Водночас президент не повідомив, де саме ще знаходяться українські війська.

Він зауважив, що партнери підтверджують присутність Сил оборони у Курській області та відсутність їх оточення у регіоні – зокрема про це говорили і військові представники Франції та Великої Британії, що мали візит до Києва.

За словами глави держави, Росіяни хочуть повністю витіснити українські сили з Курської області.

"Зрозуміло, що вони [окупанти] хочуть максимально все зробити, зрозуміло, у них є символічні дати. Наступного місяця є символічні для них дати, коли вони хочуть показати ті чи інші переможні кроки (Можливо, йдеться про 9 травня. – Ред.). Але поки що ми контролюємо ситуацію, ми там знаходимось і для нас це дуже важливо", – зауважив Зеленський.

Президент акцентував, що у Курській області Сили оборони стримують російське угруповання чисельністю 64 000 військових: "Це дуже серйозне угруповання, яке могло б розповсюджуватися всюди й атакувати нас з інших напрямків по всій лінії фронту".

3 квітня, під час слухань у Конгресі США, головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що українські війська увійшли до Бєлгородської області РФ за декілька тижнів до цього.

Українські військові офіційно не повідомляли про наземну операцію на Бєлгородщині.