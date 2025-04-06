Россияне заявили о якобы оккупации села Басовка Сумской области – пограничники опровергают

Российский захватчик (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне заявили о якобы оккупации села Басовка в Сумской области, однако эту информацию в комментарии LIGA.net опроверг представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Накануне Министерство обороны РФ заявило о якобы захвате Басовки.

"Враг продолжает свою дезинформационную кампанию по захвату населенных пунктов в Сумской области или прорыву границы", – отметил спикер ГПСУ.

В то же время, он добавил, что россияне не прекращают использовать тактику малых штурмовых групп, чтобы эти силы перешли границу, накапливались и расширяли зону боев на территории Украины.

В частности, такая активность захватчиков фиксируется и на направлении населенных пунктов Новенькое – Басовка, однако такие малые штурмовые группы "максимально уничтожаются подразделениями Сил обороны", отметил Демченко.

Данные об оккупации Басовки опровергает и глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"По состоянию на сегодняшний день россияне не контролируют Басовку на Сумщине. Они пытаются забегать туда штурмовыми группами, и искать подвалы с целью закрепиться, но враг уничтожается", – написал он.

По его словам, бои в приграничные Сумщины сложны и ежедневно продолжаются на нескольких участках, также боестолкновения происходят в приграничной Курской области России.

Украинский OSINT-проект Deepstate утверждает, что Басовка находится в "серой зоне" – то есть на этой территории ведутся активные боевые действия и неизвестно, под чьим она контролем.

Карта: Deepstate (темносерым цветом –

Карта: Deepstate (темносерым цветом – "серая зона", синим – территория, которую Украина контролирует в Курской области)

4 апреля ГПСУ сообщило, что ситуация в Сумской области кардинально не изменилась, продолжаются попытки россиян с помощью малых штурмовых групп пересечь границу и закрепиться.

Президент Зеленский сообщил, что украинские войска находятся на территории России не только в Курской области. Ранее командующий войсками НАТО в Европе Каволи утверждал, что Силы обороны зашли в Белгородскую область, но официально Украина об этом не сообщала.