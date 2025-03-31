Ответ на пропаганду России. Рейнджеры ССО взяли в плен россиян под Курском – видео

Оператор ССО (Фото: t.me/rus_sof)

"Рейнджеры" Сил специальных операций ответили на заявление российских пропагандистов о якобы бегстве с позиций в Курской области. Бойцы шестого полка ССО показали, как взяли в плен вражеских солдат на этом направлении, а еще нескольких – ликвидировали.

Отмечается, что россияне шли штурмовать позиции Сил обороны и подошли почти к тому месту, где находилась одна из групп полка "Рейнджеров". Спецназовцам удалось обойти врага сбоку и "вступить в контакт".

Во время боя украинские военные уничтожили несколько находившихся в блиндаже российских солдат. Еще двоих военных противника "рейнджеры" заставили сдаться в плен.

Накануне, 30 марта, пропаганда Кремля заявляла, что с позиций в населенном пункте Гуево якобы сбежал шестой полк ССО "Рейнджеры", в результате чего стрелковые подразделения Сил обороны "остались без поддержки".