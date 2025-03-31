Відповідь на пропаганду Росії. Рейнджери ССО полонили росіян під Курськом – відео

Оператор ССО (Фото: t.me/rus_sof)

"Рейнджери" Сил спеціальних операцій відповіли на заяву російських пропагандистів про нібито втечу з позицій у Курській області. Бійці шостого полку ССО показали, як взяли в полон ворожих солдатів на цьому напрямку, а ще кількох – ліквідували.

Зазначається, що росіяни йшли штурмувати позиції Сил оборони та підійшли майже до того місця, де перебувала одна з груп полку "Рейнджерів".Спецпризначенцям вдалося обійти ворога збоку та "вступити в контакт".

Під час бою українські військові знищили кілька російських солдатів, які перебували в бліндажі. Ще двох військових противника "рейнджери" змусили здатися в полон.

Напередодні, 30 березня, пропаганда Кремля заявляла, що з позицій у населеному пункті Гуєво нібито втік шостий полк ССО "Рейнджери", внаслідок чого стрілецькі підрозділи Сил оборони "залишилися без підтримки".