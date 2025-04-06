Росіяни заявили про нібито окупацію села Басівка на Сумщині – прикордонники спростовують

Речник відомства розповів, що окупанти не припиняють використовувати тактику малих штурмових груп

Російський загарбник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни заявили про нібито окупацію села Басівка у Сумській області, проте цю інформацію у коментарі LIGA.net спростував речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Напередодні Міністерство оборони РФ заявило про нібито захоплення Басівки.

"Ворог продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області чи прориву кордону", – зауважив речник ДПСУ.

Водночас він додав, що росіяни не припиняють використовувати тактику малих штурмових груп, аби ці сили перейшли кордон, накопичувалися та розширювали зону боїв на території України.

Зокрема, така активність загарбників фіксується й на напрямку населених пунктів Новеньке – Басівка, проте такі малі штурмові групи "максимально знищуються підрозділами Сил оборони", наголосив Демченко.

Дані про окупацію Басівки спростовує й голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Станом на сьогодні росіяни НЕ контролюють Басівку на Сумщині. Вони намагаються забігати туди штурмовими групами і шукати підвали з метою закріпитися, але ворог знищується", – написав він.

За його словами, бої у прикордонні Сумщини є складними та щоденно тривають на декількох ділянках, також боєзіткнення відбуваються у прикордонні Курської області Росії.

Український OSINT-проєкт Deepstate стверджує, що Басівка перебуває у "сірій зоні" – тобто на цій території ведуться активні бойові дії й невідомо, під чиїм вона контролем.

Мапа: Deepstate (темносірим кольором – "сіра зона", синім – територія, яку Україна контролює у Курській області)

Мапа: Deepstate (темносірим кольором – "сіра зона", синім – територія, яку Україна контролює у Курській області)

4 квітня ДПСУ повідомила, що ситуація на Сумщині кардинально не змінилась, тривають спроби росіян за допомогою малих штурмових груп перетнути кордон і закріпитись.

Президент Зеленський повідомив, що українські війська перебувають на території Росії не тільки у Курській області. Раніше командувач військ НАТО у Європі Каволі стверджував, що Сили оборони зайшли до Бєлгородської області, але офіційно Україна про це не повідомляла.